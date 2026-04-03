Израиль решил сделать президента Соединенных Штатов Дональда Трампа мишенью для нападок, преследуя свои цели на Ближнем Востоке. Хитрый план Тель-Авива в отношении американского лидера раскрывает турецкая газета Yeni Safak.

Как утверждается в материале, глава США «оказался в замкнутом круге» из-за конфликта вокруг Ирана. «Делая диаметрально противоположные заявления, он пытается управлять не войной, а кризисом. (...) Если мы посмотрим на ситуацию на поле боя, судя по всему, Иран не сдается. (...) К тому же есть давление со стороны Израиля, которому нужно выиграть время. Делая Трампа мишенью для нападок, Тель-Авив на заднем плане преследует свои цели», — отмечается в статье.

Yeni Safak пишет, что причиной затягивания конфликта стали действия Тегерана в отношении Ормузского пролива. Предполагалось, что для решения сложившейся ситуации Вашингтон проведет операцию с привлечением союзников, однако никто, даже Североатлантический альянс, не оказал США поддержки, отмечается в публикации.