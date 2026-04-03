Самый высокий мост Ирана был разрушен, заявил в четверг президент США Дональд Трамп, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Мост B1 в городе Карадж провинции Альборз был разрушен в результате удара, в котором погибли восемь и получили ранения 95 человек, сообщил заместитель губернатора провинции Годратолла Сейф.

Трамп опубликовал в социальных сетях материалы, на которых виден дым над этим мостом, расположенным примерно в 35 километрах к юго-западу от Тегеран. Он предупредил, что последуют новые разрушения, если Иран не сядет за стол переговоров, чтобы прекратить войну.

"Самый большой мост в Иране рушится, чтобы больше не использоваться. За этим последует ещё многое! Ирану пора заключить соглашение, пока не стало слишком поздно и не осталось ничего из того, что ещё могло бы стать великой страной!" — заявил Трамп.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на платформе X заявил, что "удары по гражданским объектам, включая незавершённые мосты, не заставят иранцев сдаться".

"Это лишь показывает поражение и моральный крах растерянного противника", — написал Арагчи.

Иранское государственное телевидение ранее сообщало о двух ударах США и Израиля по этому мосту. Первый удар привёл к гибели двух мирных жителей, второй был нанесён, когда спасательные службы прибыли помогать пострадавшим от первого удара.

Согласно сообщениям иранских СМИ, находившийся на стадии строительства мост B1 был самым высоким не только в Иране, но и на всём Ближнем Востоке — высота его опоры достигала 136 метров. Длина моста составляла 1050 метров.