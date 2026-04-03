США начали наземную операцию на территории Ирана 4 6103

В мире
Дата публикации: 03.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: США начали наземную операцию на территории Ирана
ФОТО: Global Look Press

TWZ: США организовали операцию по спасению пилотов F-15E в Иране.

Неподтвержденные заявления иранских источников и появившиеся в сети снимки указывают на то, что американские военные, возможно, организовали специальную операцию по спасению пилотов из сбитого двухместного истребителя F-15E в Иране. Об этом пишет портал TWZ.

«Имеющиеся снимки указывают на использование самолета C-130 и вертолета H-60 Black Hawk», — говорится в публикации.

Как пишет Telegram-канал «Военная хроника», самолет C-130 и вертолет H-60 Black Hawk прикрываются истребителями F-35A, которым оказывают поддержку разведывательные беспилотники MQ-9A. «Ситуация дополнительно осложнилась после сообщений о прямых столкновениях на земле», — пишет издание.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался об уничтожении второго американского истребителя пятого поколения F-35.

По данным TWZ, Иран, судя по продемонстрированным Тегераном обломкам, сбил не F-35, а самолет четвертого поколения F-15E Военно-воздушных сил США. Портал заметил, что «фотографии выглядят подлинными и, безусловно, соответствуют частям F-15E, включая один из вертикальных стабилизаторов, а также части крыла и хвостового оперения».

#Иран #США
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
