Сегодня христиане во всём мире отмечают Страстную пятницу, или день Креста Христова, пишет ЛЕТА.

Сегодня, в Страстную пятницу, церкви облачаются в чёрный цвет, гасятся люстры, песнопения звучат без сопровождения. В каждой общине эти традиции могут отличаться, так как они установлены самими людьми.

Страстная пятница — время страданий — неразрывно связана с крестом. Распятый Иисус является жертвой человеческого насилия. Его кровавая казнь должна была произвести устрашающее впечатление и показать «беспомощность» Иисуса, который помогал другим, но не смог помочь себе.

Представление о том, что Сын Божий умер на кресте, современникам Иисуса казалось невозможным, поскольку смерть на кресте считалась позорной. Образованные римляне считали крест настолько отвратительным, что его следовало держать подальше не только от тел римских граждан, но и от их глаз. Для эстетов это зрелище вовсе не было красивым.

Многие люди ожидают от христианства жизни без страданий и исполнения всех желаний и потребностей, избегая креста. Однако Пасха немыслима без Страстной пятницы, когда Иисус идёт иным путём, и этот путь не может быть без страданий — они находятся в самом его центре.

Богослужения, посвящённые Страстной пятнице, сегодня пройдут во многих церквях по всей Латвии.

В этот день в церкви читают Евангелие о суде над Христом и молятся за всех — верующих и неверующих. После этой молитвы с креста снимается покрывало, и перед верующими открывается образ распятого. Затем следует утреня Святого Причастия и процессия с Пресвятым Таинством к алтарю «Гроба Господня».

В православной религии Страстная пятница будет через неделю.