«Угроза распада НАТО, смягчение санкций против России, мощный энергетический кризис в Европе, приостановка помощи Украине и блокировка кредита для Киева Орбаном - всё это выглядит, как идеальный план Владимира Путина», - так премьер Польши Дональд Туск прокомментировал последние мировые события.

Напряженность вокруг НАТО стала нарастать после заявлений Дональда Трампа о возможном выходе США из альянса, - напоминает Международное Польское радио.