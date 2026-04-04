На днях в Испании государство убило молодую женщину. Она не была злодейкой или вооруженной террористкой. Она просто была больна и находилась в тяжком унынии.

Ноэлии Кастильо не повезло в жизни – она из неблагополучной семьи, попала в государственный «центр для уязвимых людей» в Барселоне, где стала жертвой группового изнасилования. После этого она попыталась покончить с собой, в результате чего осталась частично парализованной. Все это привело к болям и депрессии, сделало ее состояние «хроническим, серьезным и беспомощным». Она обратилась с просьбой об эвтаназии, и, после двухлетних судебных разбирательств, Конституционный суд Испании решил, что ее можно умертвить.

Этот случай (хотя, конечно, не он один) служит ярким примером радикальной перемены общественной этики в ряде стран. Если раньше считалось очевидным нравственным долгом вытаскивать самоубийцу из петли, то сейчас проявлением заботы, сострадания и уважения считается помощь ему в намыливании веревки. Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики. Раньше считалось, что человека несчастного, сломленного несправедливостью и невзгодами, надо постараться ободрить, утешить и поставить на ноги. В наши дни считается, что его следует умертвить. У такого поразительного этического переворота есть и экономические, и идеологические причины.

Хотя в данном случае смерти предали молодую женщину, популярность самой практики эвтаназии связана с тем, что население развитых стран стареет, расходы на содержание стариков и больных все более тяжелым бременем ложатся на бюджет. Шутливое пожелание «чтоб тебе дожить до ста лет и разорить Пенсионный фонд» оказывается уже не шуткой, а суровой экономической реальностью. Эдак каждый начнет доживать до ста лет – а налогооблагаемая база сокращается.

Эта проблема, острота которой будет только возрастать из-за низкой рождаемости, подсказывает наиболее простое решение – люди не должны доживать до ста лет. И до девяноста лучше не надо. И вообще, в идеале, вышел на пенсию – пошел и по-быстрому воспользовался своим правом на достойную смерть, как ответственный гражданин. Освободил жилплощадь и сэкономил обществу кучу денег. Это так не только в отношении стариков – но и в отношении инвалидов и вообще любых людей, которые по каким-то причинам не вносят вклада в экономику и оттягивают на себя ресурсы. Как в этом случае, когда убили молодую женщину, тяжело больную физически и душевно. Причем иногда этот мотив – «мы просто не хотим вас кормить и лечить» – сообщается без ложного стыда, прямым текстом.

Как еще в 2008 году писала известный британский специалист по этике баронесса Уорнок, люди, страдающие деменцией, «обязаны умереть», потому что «впустую истощают ресурсы своих семей и системы здравоохранения». «Этическое руководство», давно уже предлагаемое на сайте ВВС, говорит о том, что больные или пожилые люди «обязаны умереть», если на них расходуется слишком много материальных или эмоциональных ресурсов. Но чаще всего люди находят прямодушие баронессы чрезмерным. Практика избавления от экономически обременительной части населения подается под соусом «права на смерть с достоинством».

Может быть, Ноэлия пережила бы этот период мучительного отвращения к жизни и вспоминала бы его потом: «Да, я была там, и с помощью людей, которые приняли участие в моей судьбе, выкарабкалась». Но увы – нашлись люди, которые объяснили ей, что у нее есть возможность покинуть эту жизнь прямо сейчас.