Иран открыл Ормузский пролив для судов с гуманитарными грузами и важными товарами. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Разрешен проход судов с гуманитарными и товарами первой необходимости через Ормузский пролив в иранские порты и в Оманский залив», — утверждается в публикации.

Ранее Иран разделил страны, чьи суда используют Ормузский пролив, на три категории: «дружественные», «нейтральные» и «враждебные». Утверждается, что только страны из первой категории имеют право на свободный проход через пролив.

3 апреля стало известно, что Тегеран может поддерживать блокаду Ормузского пролива для судов США и их союзников на протяжении длительного времени.