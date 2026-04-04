Налог на сверхприбыль призывают ввести на уровне ЕС 0 251

В мире
Дата публикации: 04.04.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Налог на сверхприбыль призывают ввести на уровне ЕС

Европейские страны уже вводили налог на сверхприбыль для энергокомпаний во время энергетического кризиса в 2022 году

Пять стран ЕС призывают ввести налог на сверхприбыль с нефти для энергетических компаний. Соответствующее письмо направил в Еврокомиссию министр финансов Германии Ларс Клингбайль совместно с коллегами из Австрии, Италии, Португалии и Испании, пишут dpa и Reuters.

Подобная мера стала бы сигналом того, что страны ЕС "едины и способны действовать", а также "ясно дала бы понять, что те, кто извлекает выгоду из последствий войны (в Иране - ред.), должны внести свой вклад в облегчение бремени для населения в целом", цитирует текст документа dpa.

Чиновники напомнили, что европейские страны уже вводили налог на сверхприбыль для энергокомпаний во время энергетического кризиса в 2022 году после начала полномасштабной войны России против Украины. "Учитывая нынешние рыночные искажения и финансовые ограничения, Европейская комиссия должна оперативно разработать аналогичный общеевропейский инструмент для взносов, основанный на прочной правовой базе", - считают авторы письма.

#налоги #Украина #финансы #энергетика #экономика #Россия #политика
