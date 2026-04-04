Следственный комитет Армении подал в суд ходатайство об аресте 18-летнего Давида Минасяна, задержанного двумя днями ранее после его потасовки с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в церкви Святой Анны в Ереване, передает Armenia Today. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве и во вмешательстве в служебную деятельность должностного лица. Другие участники инцидента – его брат Микаэл Минасян, а также Геворг Геворгян были отпущены под залог.

Как пишет News.am, задержание подростков, а затем обыск в их домах произошли спустя несколько часов после завершения богослужения в честь Вербного воскресенья (отмечается в Армении за неделю до Пасхи по григорианскому календарю) 29 марта. Им тогда не понравились действия охранников Пашиняна, когда они сквозь толпу пытались расчистить путь для премьера к алтарю. После этого молодые люди попытались приблизиться к Пашиняну, чтобы высказать ему свое недовольство.

После задержания подростков депутат оппозиционного блока «Армения» (29 мандатов из 107) Гарник Даниелян в соцсетях написал, что эпизод показывает страх армянского премьера перед собственными гражданами. «Он настолько труслив, что не щадит даже учеников, которые всего лишь выразили свою гражданскую позицию», – добавил политик.

Это не первый инцидент, связанный с Пашиняном и армянской церковью. Начиная с 2020 г. армянские власти ведут противостояние с церковным руководством после того, как католикос Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегин II обвинил Пашиняна в поражении Армении во второй карабахской войне и призвал его покинуть пост премьер-министра. ААЦ раскритиковала правительство после возвращения Ереваном азербайджанской стороне ряда приграничных сел в рамках делимитации северного участка границы, что на какое-то время спровоцировало протесты оппозиции.

В свою очередь, Пашинян обвинял церковь в отсутствии экономической прозрачности, а в мае 2025 г. сравнил армянскую церковь с чуланами. Кроме того, в декабре того же года он на своей странице в соцсетях опубликовал дорожную карту реформ церкви после смещения Гарегина II и избрания нового католикоса. А уже в феврале генпрокуратура возбудила уголовное дело против руководителя церкви и запретила ему выезд из страны за то, что тот отказался восстанавливать в сане епископа Армана Сарояна, несмотря на решение суда.

Конфликт армянских властей с церковью негативно влияет на рейтинг Пашиняна и его партии «Гражданский договор», говорит политолог Артур Атаев. На данный момент его поддержка составляет 24% – это выше, чем у оппозиции, но в условиях кризиса ситуация в любой момент может измениться, отметил эксперт: «Хотя армянская оппозиция до сих пор фрагментирована, а потенциальный ее лидер Самвел Карапетян располагает двойным гражданством и находится под уголовным прессингом, вероятность объединения противников Пашиняна в преддверии парламентских выборов 7 июня исключать нельзя».

При этом возможности церкви влиять на армянскую политику крайне ограничены на фоне усиления позиций армянских властей, продолжает Атаев. В ходе этого противостояния Пашиняну удалось переманить на свою сторону 10 влиятельных в стране епископов и предотвратить тем самым консолидацию церкви вокруг нынешнего католикоса. Кроме того, четверо священников сегодня находятся под следствием, а двое – под стражей, напомнил кавказовед: «Если правящая партия одержит победу на выборах, то репрессии против ААЦ продолжатся».

Незадолго до инцидента в церкви Пашинян в ереванском метро 22 марта вступил в перепалку с одной из пассажирок, переехавшей из Нагорного Карабаха, после того как он предложил ей нагрудный значок с контуром карты Республики Армении. Женщина отказалась принимать подарок и обвинила его в сдаче территорий. На это Пашинян обвинил карабахских армян в том, что это они беглецы, которые струсили и удрали со своей родины.

Ранее были и иные скандалы с участием Пашиняна. К примеру, 28 февраля во время визита премьера в Арташтат тот решил незапланированно пообщаться с покупателями лавки, но его выставили за дверь. 1 марта во время визита в Иджеван жители обратились к Пашиняну с вопросом о несправедливом назначении директора детского сада. Тот вышел из себя и ответил, что «премьер-министр не назначает директора детского сада». А 7 марта на встрече с общественностью в городе Маралик в ответ на просьбы построить у них детский сад политик принялся жаловаться на сплетни о том, что у него «дом в Дубае, в Париже, в Италии».