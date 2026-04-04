На западе Ирана в пятницу разбился американский реактивный истребитель F-15, при этом американскому подразделению специального назначения удалось спасти одного члена экипажа, тогда как поиски второго продолжаются, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Иранские власти сообщили, что F-15 был сбит. О спасении одного из членов экипажа сообщили американские СМИ.

Второго члена экипажа в субботу пытаются найти как силы США, так и Ирана.

Иран также заявил, что над Персидским заливом был сбит американский штурмовик A-10, в то время как американские СМИ сообщают, что пилот спасён.

Центральное командование США не сразу ответило на запрос о комментарии по поводу потери F-15, однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что «президент проинформирован».

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что потеря F-15 не повлияет на переговоры с Ираном: «Нет, ни в коем случае. Нет, это война».