Рост цен на энергоносители на фоне напряжённости на Ближнем Востоке привёл к увеличению мировых цен на продовольственные товары - они растут уже второй месяц подряд, следует из опубликованных в пятницу данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Последний индекс ФАО, отражающий ежемесячные изменения мировых цен на корзину продовольственных товаров, сейчас примерно на 1% выше, чем в тот же период прошлого года. Это показывает, что геополитическая напряжённость повышает издержки производства и транспортировки и вновь усиливает давление на глобальные продовольственные рынки.

"Основная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, - это влияние конфликта на энергоносители и удобрения. То есть, фактически, (повышение) стоимости производства следующего урожая, не той еды, которая у нас есть сегодня, а той, которая нам нужна завтра и после завтра", - сказал Давид Жорж Робер Лаборд, директор отдела экономики сельского хозяйства ФАО.

Лаборд предупредил, что если ближневосточный конфликт продолжится, это отразится на фермерах.

Поскольку значительная часть мирового топлива и удобрений проходит через Ормузский пролив, он отметил, что долгосрочное закрытие пролива заставит фермеров принимать сложные решения по поводу посева.

"Чем больше фермеры будут подвергаться воздействию (более высоких цен), тем меньше они будут сажать или использовать меньше удобрений, и в этом случае они могут получить меньший урожай, а это может привести к росту цен на продовольствие, - сказал он. - Через Ормузский пролив проходит до трети удобрений, которыми торгуют во всем мире. Это 20% природного газа, а природный газ фактически используется для производства удобрений в странах, которые импортируют природный газ".

Директор ФАО по агропродовольственной экономике подчеркнул, что рост мировых цен на продовольствие меньше, чем был после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, потому что рынки остаются хорошо обеспеченными после высоких урожаев в основных регионах-производителях.

"До кризиса мы ожидали снижения цен на сырьевые товары из-за очень хороших урожаев в США и Азии, а также высокого уровня запасов. Именно поэтому сейчас кризис не приводит к резкому росту цен, в отличие от 2022 года, когда началась война в Украине", - сказал он.

Хотя нынешняя ситуация более стабильна, по словам Лаборда, сохраняется неопределенность в отношении будущих цен, "особенно в отношении стоимости удобрений и потенциального влияния Эль-Ниньо, которое может привести к засухе".