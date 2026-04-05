Проживающий в Литве известный российский экономист, профессор Игорь Липсиц в интервью Deutsche Welle отверг вероятность того, что Россия после завершения войны будет платить Украине репарации. По мнению экономиста, Москва будет шантажировать Европу нашествием на этот континент миллионов голодных россиян, ведь выплата репараций приведет к краху экономики России и ее распаду.

По версии эксперта, гораздо реальнее обложить Россию трансграничным налогом, которым будут обкладываться российский экспорт. И сборы от такого налога направлялись бы Украине.