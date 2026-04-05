В Иране назвали условие для открытия Ормузского пролива

Дата публикации: 05.04.2026
Иран допустил открытие Ормузского пролива после компенсации ущерба.

Иран допустил открытие Ормузского пролива после компенсации ущерба от агрессии США и Израиля в рамках нового транзитного режима. Об этом пишет Al Jazeera.

Известно, что Тегеран разделил все государства, чьи суда используют Ормузский пролив, на «дружественные», «нейтральные» и «враждебные». Только страны из первой категории имеют право на свободный проход через пролив. Суда нейтральных стран будут облагаться высокими сборами, а враждебным странам пользоваться проливом будет запрещено.

Ранее Трамп обратился к властям Ирана с требованием открыть Ормузский пролив. Американский глава назвал их ублюдками, пригрозил мощными ударами по энергетическим объектам и мостам, а также матом высказался о ситуации. В завершение публикации политик добавил фразу «хвала Аллаху».

После этого постоянное представительство Ирана при ООН указало, что заявления Трампа свидетельствуют о намерениях Вашингтона совершить военное преступление.

Читайте нас также:
Редакция BB.LV
