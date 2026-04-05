Угрозы США о нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Ирана являются признанием военных преступлений. С такой точкой зрения выступил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым. Детали беседы дипломатов привела пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.

«Ссылаясь на угрозы США атаковать иранские энергетические объекты, министр иностранных дел Ирана назвал эту риторику явным признанием в совершении военных преступлений», — говорится в сообщении. Кроме того, Аракчи заявил, что международные организации должны как можно скорее осудить «преступления американцев» и привлечь виновных к ответственности.

