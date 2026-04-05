Трамп снова пригрозил Ирану, заявив, что США уже во вторник готовы разбомбить электростанции и мосты в Иране.

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором обратился к руководству Ирана с требованием открыть проход по Ормузскому проливу, назвав их «сумасшедшими ублюдками».

«Во вторник в Иране будет день электростанций и день мостов одновременно. Такого вы еще не видели!!! Откройте "долбаный пролив", сумасшедшие ублюдки, иначе вы будете жить в аду. Увидите!» — написал американскийц президент Трамп в соцсети Truth Social.

Свой пост Трамп закончил фразой: «Хвала Аллаху!»

До начала войны США и Израиля с Ираном через Ормузский пролив проходило до пятой части всего морского экспорта нефти, а также сжиженного природного газа.