Тот факт, что немецких мужчин могут обязать согласовывать выезд из страны, противоречит демократии, заявила Сара Вагенкнехт. "Зеленые" потребовали дополнительных разъяснений. Левая партия также раскритиковала новшество.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) должен уйти в отставку после скандала вокруг нового правила военной службы, требующего уведомлять о поездках за границу. Об этом заявила в воскресенье, 5 апреля, немецкий оппозиционный политик Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) - основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ).

"Тот факт, что мужчинам необходимо получать разрешение от бундесвера на пребывание за границей, напоминает эпоху ГДР и Берлинской стены. Это не имеет ничего общего с демократией или свободным демократическим порядком", - сказала Вагенкнехт агентству AFP. По ее мнению, Писториус "должен уйти в отставку в свете этого возмутительного правового положения".

Оппозиционные партии недовольны новым правилом Дополнительных "скорейших разъяснений" от Минобороны потребовала представительница партии "зеленых" Сара Нанни (Sara Nanni). "Граждане имеют право как можно скорее узнать, есть ли у них какие-либо обязанности отчитываться, и если да, то какие", - сказала она газете Die Welt. "Зеленые" также находятся в оппозиции нынешнему правительству ФРГ.

Новый закон раскритиковала и оппозиционная Левая партия. Депутат бундестага от левых Дезире Беккер (Desiree Becker) назвала новый закон "просто плохо составленным".

Представитель по оборонной политике оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Рюдигер Лукассен (Rüdiger Lucassen) призвал власти "разработать прагматичное решение, не создающее чрезмерной административной нагрузки и ненужных требований к молодым людям".

Депутат бундестага от правящего консервативного блока ХДС/ХСС Томас Эрндль (Thomas Erndl) предложил компромисс: пока военная служба остается добровольной, формальной процедуры утверждения поездок за рубеж быть не должно. Вместо этого можно было бы ввести "обязательство уведомления", сказал он.

Минобороны ФРГ: Согласование выезда сейчас неактуально

3 апреля немецкие СМИ обратили внимание на вступившие в силу поправки в закон о воинской обязанности. В них сказано, что гражданам Германии мужского пола 17-45 лет с 1 января 2026 года нужно запрашивать разрешение бундесвера, если они намерены отсутствовать в стране дольше трех месяцев. Некоторые критики в соцсетях назвали новую меру "запретом на выезд".

Уже 4 апреля министерство обороны ФРГ пояснило, что мужчинам все же не нужно согласовывать с бундесвером выезд из Германии на продолжительный срок. Как разъяснили в министерстве, в настоящий момент это положение не является актуальным: воинская служба в стране остается добровольной, а значит разрешение будет выдаваться автоматически.