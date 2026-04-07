Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Европе обвинили США в планах совершить геноцид в Иране 0 753

Дата публикации: 07.04.2026
Удары Израиля и США по Тегерану

Удары Израиля и США по Тегерану

ФОТО: Youtube

Дизен: США назначили время для совершения геноцида против народа Ирана.

США в своих угрозах обозначили время для совершения геноцида иранского народа. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте в социальной сети Х.

«США назначили время для геноцида народа Ирана: вторник, 20:00 по восточному времени (8 апреля 4:00 по Риге)», — заявил он.

5 апреля президент США Дональд Трамп нецензурно обратился к руководству Ирана, назвав их «сумасшедшими ублюдками», и призвал открыть «чертов пролив». Он также пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам.

Американский лидер поставил дедлайн Исламской Республике, который истекает во вторник, 7 апреля, в 20:00 (8 апреля 4:00 по Риге).

#Иран #США #Дональд Трамп #геополитика #социальные сети #геноцид #угрозы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
5
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео