Руководство Сербской прогрессивной партии планирует предложить президенту Сербии Александру Вучичу занять пост премьер-министра в случае проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом заявила председатель парламента страны Ана Брнабич.

По ее словам, руководство партии намерено обсудить с Вучичем возможность того, чтобы он стал кандидатом на пост главы правительства. Брнабич также отметила, что президент традиционно приглашает все политические силы к общественному диалогу.

Президент Сербии Александр Вучич ведет серию консультаций с представителями всех политических партий и движений страны. Сначала состоялся разговор с представителями проправительственного Движения социалистов, затем - с делегацией Союза воеводинских венгров (национальная партия, выступающая союзником действующих властей), а после - с представителями Партии справедливости и примирения (электорат которой составляют, главным образом, жители мусульманских районов страны).

Лидер «Движения социалистов» Александр Вулин после консультаций с президентом Сербии Александром Вучичем призвал коалиционных партнеров организовать обязательный референдум о целесообразности дальнейшей интеграции страны в Евросоюз.

Главные тезисы заявления:

-Несогласие с требованиями ЕС: Вулин подчеркнул, что Сербия не намерена выполнять ключевые условия Брюсселя: признавать независимость Косово, вводить санкции против Российской Федерации и отказываться от поддержки Республики Сербской.

-Критика политики Евросоюза: Политик обвинил ЕС в двойных стандартах, антисербской позиции и невыполнении прежних договоренностей (в частности, о создании Сообщества сербских муниципалитетов). По его словам, Евросоюз не желает видеть Сербию самостоятельной и в ее нынешних границах.

-Необходимость узнать мнение народа: Вулин отметил, что с 2000 года все правительства декларировали вступление в ЕС как стратегическую цель, однако граждан Сербии ни разу официально не спрашивали об их отношении к этому курсу. Политик считает необходимым дать народу возможность высказаться на референдуме.

Между тем, недавно глава МВД Сербии Ивица Дачич провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Разговор состоялся по инициативе сербской стороны. Министры обсудили российско-сербское партнёрство, также сотрудничество в ключевых областях. Собеседники обменялись мнением о текущей ситуации на Балканах, отметив принципиальное значение Резолюции 1244 Совбеза ООН в решении проблемы Косово и Метохии.