Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вучич может пересесть в кресло премьера Сербии 0 266

Дата публикации: 08.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Непотопляемый балканский политик.

Непотопляемый балканский политик.

Белград планирует провести референдум о европейском выборе.

Руководство Сербской прогрессивной партии планирует предложить президенту Сербии Александру Вучичу занять пост премьер-министра в случае проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом заявила председатель парламента страны Ана Брнабич.

По ее словам, руководство партии намерено обсудить с Вучичем возможность того, чтобы он стал кандидатом на пост главы правительства. Брнабич также отметила, что президент традиционно приглашает все политические силы к общественному диалогу.

Президент Сербии Александр Вучич ведет серию консультаций с представителями всех политических партий и движений страны. Сначала состоялся разговор с представителями проправительственного Движения социалистов, затем - с делегацией Союза воеводинских венгров (национальная партия, выступающая союзником действующих властей), а после - с представителями Партии справедливости и примирения (электорат которой составляют, главным образом, жители мусульманских районов страны).

Лидер «Движения социалистов» Александр Вулин после консультаций с президентом Сербии Александром Вучичем призвал коалиционных партнеров организовать обязательный референдум о целесообразности дальнейшей интеграции страны в Евросоюз.

Главные тезисы заявления:

-Несогласие с требованиями ЕС: Вулин подчеркнул, что Сербия не намерена выполнять ключевые условия Брюсселя: признавать независимость Косово, вводить санкции против Российской Федерации и отказываться от поддержки Республики Сербской.

-Критика политики Евросоюза: Политик обвинил ЕС в двойных стандартах, антисербской позиции и невыполнении прежних договоренностей (в частности, о создании Сообщества сербских муниципалитетов). По его словам, Евросоюз не желает видеть Сербию самостоятельной и в ее нынешних границах.

-Необходимость узнать мнение народа: Вулин отметил, что с 2000 года все правительства декларировали вступление в ЕС как стратегическую цель, однако граждан Сербии ни разу официально не спрашивали об их отношении к этому курсу. Политик считает необходимым дать народу возможность высказаться на референдуме.

Между тем, недавно глава МВД Сербии Ивица Дачич провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Разговор состоялся по инициативе сербской стороны. Министры обсудили российско-сербское партнёрство, также сотрудничество в ключевых областях. Собеседники обменялись мнением о текущей ситуации на Балканах, отметив принципиальное значение Резолюции 1244 Совбеза ООН в решении проблемы Косово и Метохии.

Читайте нас также:
#референдум #Сербия #Евросоюз #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео