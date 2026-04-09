Орбан вводит войска, в стремлении удержать власть 0 904

В мире
Дата публикации: 09.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер обратился за помощью к армии.

Премьер обратился за помощью к армии.

Военные будут охранять газопровод по всей его протяженности.

Правительство Венгрии поручит военным охрану венгерского участка газопровода, на котором якобы пытались устроить диверсию на территории Сербии.

Как сообщает Index, пишет "Европейская правда", об этом объявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

После созванного премьером Виктором Орбаном заседания по безопасности Сийярто опубликовал видеозаявление в своем Facebook, где пересказал содержание обсуждений.

Он заявил, что по итогам встречи Орбан поручил поместить под охрану военных венгерскую секцию "Турецкого потока".

По его словам, военные будут охранять газопровод по всей его протяженности от сербско-венгерской до венгерско-словацкой границы.

Сийярто добавил, что провел разговоры с министрами энергетики Сербии, Турции и России и они "согласились, что трубопровод следует охранять еще тщательнее, чем когда-либо".

Также Сийярто намекнул, что к сорванной "диверсии" может быть причастна Украина; официальный Киев категорически отверг обвинения.

Ранее в Сербии заявили о попытке диверсии на газопроводе, ведущем в Венгрию: рядом якобы обнаружили большие пакеты со взрывчаткой и детонаторами. Венгерский премьер Виктор Орбан после этого созвал Совет по нацбезопасности.

Следует отметить, что задолго до этого в Венгрии усилили охрану энергетической инфраструктуры якобы из-за "украинской угрозы", а Сербия привлекла армию для охраны инфраструктуры, обеспечивающей прокачку газа в Венгрию.

Главный соперник венгерского премьера Виктора Орбана, лидер оппозиционной "Тисы" Петер Мадьяр видит в якобы сорванной диверсии на газопроводе в Сербии инсценированную операцию, которая может иметь целью сорвать выборы в Венгрии.

#Украина #энергетика #безопасность #Сербия #диверсия #газопровод #Россия #политика #Венгрия
