В последние дни цена нефти марки Brent превышает 100 долларов за баррель после совместного удара США и Израиля по Ирану. Из-за кризиса на Ближнем Востоке заметно выросли и розничные цены на топливо.

В странах ЕС в начале апреля бензин подорожал примерно на 15 %, а дизельное топливо — примерно на 30 % по сравнению с концом февраля 2026 года.

Так сколько сейчас стоит топливо в Европе? В каких странах бензин и дизель самые дешевые, а где — самые дорогие?

По данным еженедельного бюллетеня цен на нефть Еврокомиссии, опубликованного 2 апреля 2026 года, средняя по ЕС цена бензина Euro-super 95 составляет € 1,871 за литр, а дизельного топлива (газойль) — € 2,076 за литр. Эти показатели отражают ситуацию на 30 марта.

Самый дорогой дизель — в Нидерландах, Дании и Германии

В пределах ЕС цены на дизель колеблются от € 1,21 за литр на Мальте до € 2,46 в Нидерландах.

Помимо Нидерландов, самые высокие цены на дизель отмечаются в Дании (€ 2,36), Германии (€ 2,29), Финляндии (€ 2,27) и Бельгии (€ 2,23).

Выше среднеевропейского уровня цены на дизель также в Австрии (€ 2,20), Франции (€ 2,19), Ирландии (€ 2,18), Швеции (€ 2,15), Литве (€ 2,12) и Греции (€ 2,12).

Самый дешевый дизель — на Мальте, в Венгрии и Словении

Мальта выбивается из общего ряда: там самая низкая цена на дизель — € 1,21 за литр, тогда как в следующих по дешевизне странах — Венгрии, Словении и Болгарии — он стоит по € 1,62.

Меньше € 2 за литр дизель стоит также в Словакии (€ 1,69), Испании (€ 1,78), на Кипре (€ 1,84), в Хорватии (€ 1,88) и Чехии (€ 1,97).

Лидеры по дорогому дизелю — и по дорогому бензину

Цены на бензин (Euro-super 95) колеблются от € 1,34 за литр на Мальте до € 2,33 в Нидерландах. То есть и бензин, и дизель дороже всего и дешевле всего в одних и тех же странах.

Страны с самыми высокими ценами на бензин в основном те же, что и для дизеля: литр Euro-super 95 стоит € 2,23 в Дании, € 2,13 в Германии и € 2,05 в Финляндии.

Более € 2 за литр бензин стоит также в Греции (€ 2,05) и Франции (€ 2,01).

Хотя на Мальте (€ 1,34) зафиксирована самая низкая цена на бензин в ЕС, здесь она уже не выглядит такой исключительной, как в случае с дизелем: совсем рядом Болгария, где литр стоит € 1,44.

Менее € 1,60 за литр Euro-super 95 стоит в Словении (€ 1,51), Венгрии (€ 1,54), Испании (€ 1,56), Словакии (€ 1,58) и на Кипре (€ 1,58).

Цены на автомобильное топливо LPG

В среднем по ЕС литр автомобильного топлива LPG стоит € 0,841. Самые низкие цены — в Италии (€ 0,66), самые высокие — в Хорватии (€ 1,26).