Оппозиция Венесуэлы в пятницу потребовала провести президентские выборы, отметив, что истёк 90-дневный срок для организации голосования по замене свергнутого лидера Николаса Мадуро, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

Партия оппозиционного лидера Марии Корины Мачадо «Vente Venezuela» («Приходи, Венесуэла») в своём заявлении отметила «полное отсутствие» Мадуро с тех пор, как он был захвачен вооружёнными силами США 3 января.

"Таким образом, президентские выборы должны быть объявлены в течение 30 дней с момента этого заявления", — заявила партия лауреата Нобелевской премии мира Мачадо.

Вице-президент режима Мадуро Делси Родригес 5 января принесла присягу в качестве временного президента.

Согласно конституции Венесуэлы, "в случае временного отсутствия президента его обязанности исполняет вице-президент в течение до 90 дней, который может быть продлён ещё на 90 дней решением Национальной ассамблеи".

"Если временное отсутствие продолжается более 90 дней подряд, Национальная ассамблея большинством голосов решает, считать ли его постоянным отсутствием", — говорится в статье 234 конституции, на которую ссылается партия Мачадо.