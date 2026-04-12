Территориальные разногласия России и Украины сводятся к примерно 17-18 процентам территории Донецкой области, которую Москва еще не контролирует. Об этом в воскресенье, 12 апреля, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о "нескольких квадратных километрах" территориального спора.

По данным, которые приводил президент РФ Владимир Путин в марте, под контролем Киева оставалось около 15-17 процентов территории самопровозглашенной "Донецкой народной республики" - против 25 процентов примерно полугодом ра нее.

В августе 2025 года начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитывался о 79 процентах территории непризнанной ДНР, взятых под контроль российскими войсками. В марте того же года Путин говорил о 70 процентах.

Условия России

Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию, увязывая его с выводом украинских сил со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые Москва считает своей территорией по итогам "референдумов" 2022 года. Достижение устойчивого мира на Украине, по словам Пескова, будет возможно после обеспечения интересов России и достижения поставленных целей.

"До тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский "не может набраться смелости и взять на себя эту ответственность", война РФ против соседней страны "будет продолжаться", подчеркнул он.

Зеленский ранее заявлял, что считает невозможным обсуждение территориальных уступок. По его словам, о передаче Донбасса России "не может быть и речи" из-за стратегических рисков для Украины.

Буданов: Война скоро закончится

В то же время глава офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью агентству Bloomberg, опубликованном 10 апреля, заявил, что обе стороны конфликта хотят его завершения. "Все они понимают, что война должна закончиться. Вот почему они и ведут переговоры. Не думаю, что это займет много времени", - сказал он.

По словам Буданова, стороны постепенно отходят от "максималистских" позиций и сближаются в поисках компромисса. При этом он отказался конкретизировать, каким может быть устраивающее обе стороны решение по Донбассу. В качестве одного из факторов, подталкивающих Москву к миру, Буданов назвал финансовые издержки войны: по его словам, Россия финансирует боевые действия из собственных средств, и речь уже идет о "триллионах", пишет "Немецкая волна".