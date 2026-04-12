Оказывается, простить можно абсолютно все. Пример Бенфин Озек из Турции — яркое тому подтверждение. В 2019 бывший парень облил ее кислотой, а через год она попросила выпустить его на свободу.

Ревновал к столбу

Берфин Озек была любимицей своих родителей и душой компании. Очаровательная 18-летняя девушка приковывала к себе внимание и никто не удивился, когда у нее начался роман с 20-летним Касимом Озаном Челтиком. Изначально отношения были довольно гармоничные, но затем изменились в худшую сторону. Дело в том, что Касим оказался невозможным собственником.

Девушка не то, что не могла выйти куда-то без его сопровождения, даже, находясь все время рядом, он ревновал ее к каждому столбу. В конце концов, после нескольких месяцев ссор Берфин заявила, что уходит. Реакция парня была прямо-таки киношная, он заявил: о если возлюбленная не будет его, значит, не будет ничьей.

Нельзя сказать, чтобы Берфин восприняла эти слова, как серьезную угрозу. Мало ли, что наговорит в сердцах брошенный парень. Семья ее тоже воспринимала происходящее, как что-то естественное. Сколько их еще будет, этих юношеских романов… Однако Касим был настроен очень серьезно. В один из дней он зашел в строительный магазин и купил кислоту.

«Будешь моей или ничьей»

15 января 2019 года Берфин возвращалась вечером домой. Сзади она услышала торопливые шаги и обернулась. В следующий момент лицо обожгло адской болью. Выплеснувший ей в лицо кислоту Касим еще раз крикнул: «Ты будешь моей или ничьей» прежде, чем скрыться с места преступления.

На крики девушки сбежались прохожие, кто-то вызвал «Скорую». Борьба за жизнь Бенфин продолжалась несколько месяцев. В итоге врачи победили, однако лицо, веки, губы, шея и грудь остались в ужасных шрамах. Зрения на правом глазу она лишилась полностью.

Полиция задержала Касима в тот же день, когда он плеснул кислотой в лицо девушке. Он ничего не отрицал. Прокурор требовал для него пожизненный срок в связи с покушением на умышленное убийство. Однако суд остановился на более мягкой статье — умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. В итоге садист получил лишь 13,5 лет. Бенфин, ее семья, да и вся турецкая общественность были возмущены мягкостью приговора.

Но самое интересное начинается дальше.

Завалил любовными письмами

Оказавшись в тюрьме, Касим начал заваливать Бенфин любовным письмами. Зачем вообще было читать писульки того, кто плеснул тебе в лицо кислоту и сломал жизнь? Возможно, она надеялась на извинения, но в итоге на её адрес одно за другим приходили любовные послания, а она продолжала их читать. В результате произошло то, чего не ожидал никто.

В апреле 2020-го Бенфин обратилась в суд, чтобы… отозвать свою жалобу на бывшего. Она заявила, что до сих пор любит его, продолжает с ним общение и не хочет, чтобы он сидел в тюрьме. А потом еще произошли изменения в турецком законодательстве, связанные с мировой эпидемией… В общем, в декабре 2021 года Касим вышел на свободу. После чего… они с Бенфин расписались. Тайком от друзей и родственников. Родители девушки узнали об этом из интернета и возмутились настолько, что разорвали всякие отношения с дочерью.

Хотелось бы написать, что итогом этой жуткой истории стала странная, но любовь и долгое семейное счастье, но не получится. 4 месяца спустя Касим ушел от Бенфин. Сказал: разлюбил и хочет жить своей жизнью. Чувства оказались ненастоящими, любовь прошла. Девушка же по сей день существует на пожертвования благотворителей.