США и Иран не смогли договориться о мире на переговорах в Исламабаде. Камнем преткновения стала ядерная программа Ирана - Тегеран отказался дать твердые гарантии отказа от создания атомного оружия.

Мирные переговоры между США и Ираном в пакистанской столице в воскресенье, 12 июля, завершились без значимого результата. Вице-президент США Джей Ди Вэнс (на фото) заявил журналистам, что американская делегация покидает Исламабад, так и не добившись соглашения: Иран не дал твердых гарантий отказа от ядерного оружия.

Тегеран, в свою очередь, обвинил Вашингтон в том, что тот сорвал переговоры "неприемлемыми требованиями". Состоятся ли новые переговоры и когда - пока неизвестно. Иранское агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Тегеран не планирует нового раунда переговоров.

Камень преткновения - ядерная программа

"Плохая новость в том, что мы не пришли к соглашению. И я думаю, для Ирана это куда более плохая новость, чем для США", - заявил Вэнс после переговоров, продлившихся 21 час. По его словам, американская сторона передала Тегерану "последнее и лучшее предложение". "Посмотрим, примут ли его иранцы", - добавил вице-президент, после чего сел на борт Air Force Two и покинул Пакистан.

Камнем преткновения стала ядерная программа Ирана. "Нам нужно недвусмысленное обязательство, что они не стремятся к созданию ядерного оружия - и в долгосрочной перспективе тоже. Мы этого пока не увидели", - сказал Вэнс. США давно обвиняют Иран в стремлении к созданию ядерного оружия. Тегеран это отрицает, настаивая на том, что обогащает уран исключительно в мирных целях.

Реакция Тегерана

Иранское государственное телевидение сообщило, что делегация Тегерана вела переговоры "неустанно и интенсивно", отстаивая "национальные интересы иранского народа". "Неприемлемые требования" американской стороны, по версии Тегерана, заблокировали любой прогресс.

Еще до начала переговоров иранский МИД предупреждал Вашингтон, что "чрезмерные" и "незаконные" требования поставят под угрозу "успех дипломатического процесса". США должны принять "законные права и интересы" Ирана, подчеркивал спикер МИД Исмаил Багаи в сети X.

Комментируя исход переговоров в Исламабаде, Багаи сказал, что стороны "пришли к взаимопониманию по ряду вопросов", но по "двум-трем важным" разошлись во мнениях. "Эти переговоры проходили после 40 дней навязанной войны, в атмосфере недоверия и подозрений. Естественно, что с самого начала не стоило ожидать достижения соглашения на одной встрече. Никто этого и не ожидал", - сказал он.

Переговоры в Исламабаде

Переговоры в Исламабаде при посредничестве Пакистана начались 11 апреля. США представляли Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, иранскую делегацию - спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. США и Израиль начали военные операции против Ирана 28 февраля - Трамп обосновал их именно ядерной и ракетной программами Тегерана. После пяти недель боевых действий стороны договорились о двухнедельном перемирии, в рамках которого и проходили нынешние переговоры.

Трамп еще 11 апреля преуменьшал значимость переговоров. "Будем ли мы заключать сделку или нет - для меня не имеет значения. Мы победили. Мы разбили их в военном отношении", - заявил президент журналистам, добавив, что США ведут "очень глубокие переговоры" с Ираном, хотя победа, по его словам, уже одержана.

Дональд Трамп также сообщил, что два американских корабля прошли через Ормузский пролив, а американские тральщики ведут там разминирование. "Мы открываем пролив", - заявил Трамп. Корпус стражей исламской революции (КСИР) опроверг эти данные и пригрозил "жестко" реагировать на любые попытки военных кораблей пройти через пролив. С начала войны пролив, через который обычно проходит около пятой части мирового нефтяного транзита, фактически заблокирован иранскими военными, передает "Немецкая волна".