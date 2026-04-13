По словам политика, Израиль вынудил 1,2 миллиона ливанцев покинуть свои дома из-за нападений на гражданские поселения. Он призвал помешать Израилю сделать это с Палестиной.

«Несмотря на прекращение огня, Израиль вынудил 1,2 миллиона ливанцев покинуть свои дома из-за нападений на гражданские поселения. Мы должны быть сильными, чтобы помешать Израилю сделать это с Палестиной. Так же, как мы вошли в Ливию и Карабах, мы можем войти в Израиль. Ничто не мешает нам это сделать», – заявил президент Турции.

В ответ на это министр по делам культурного наследия Израиля Амихай Элияху назвал Эрдогана "мегаломанским диктатором" с "империалистическими амбициями", который видит себя «османским султаном, будучи не более чем жалким тираном страны с разрушающейся экономикой и мертвой демократией».

Ранее в Турции прокуроры потребовали для заочно арестованного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в геноциде и других преступлениях, пожизненный срок.

До этого Эрдоган обрушился с гневной речью на власти Израиля, заявив, что они наложили тяжелое экономическое бремя на все человечество.