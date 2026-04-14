Выступая в Стамбуле на Международной конференции азиатских политических партий, он заявил: «Мы должны быть сильными, чтобы не позволить Израилю делать это с Палестиной… Как мы вошли в Карабах, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними… Нам ничто не мешает это сделать».

Эрдоган рассказал, что Израиль вынудил 1,2 млн ливанцев покинуть свои дома и назвал «варварскими» действия Тель-Авива в секторе Газа: «Окровавленная сеть геноцида продолжает убивать невинных детей, женщин и мирных жителей, игнорируя все человеческие ценности». 11 апреля турецкая прокуратура запросила пожизненное заключение для премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, ранее заочно арестованного по обвинению в геноциде.

Комментируя ситуацию вокруг Ирана, Эрдоган заявлял, что мир вступает в период, где действует «право сильного». При этом он подчеркнул, что Анкара не намерена вступать в конфликт между Ираном, США и Израилем, хотя видит попытки втянуть ее в конфликт. С критикой Израиля также выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он заявил, что Израиль «не может существовать без врага» и пытается представить в этой роли Турцию. По его словам, это превращается в государственную стратегию Израиля.

В ответ министр наследия Израиля Амихай Элияху заявил, что «лицемерный Эрдоган никого не впечатляет этим цирком» и назвал его «диктатором-мегаломаньяком с империалистическими амбициями». По оценке аналитика Йони Бен-Менахема, за заявлениями Эрдогана стоит более широкая стратегия: «Турция — это новый Иран», стремящийся усилить влияние в регионе и сформировать новый суннитский блок.

Отношения между Анкарой и Иерусалимом ухудшаются с начала войны в Газе. Турция и Израиль ранее не раз вступали в конфликты из-за операций в Газе и во время войны в Сирии. В 2010 году израильская армия разгромила «Флотилию свободы» (Free Gaza Movement), которая направлялась в сектор Газа. Тогда погибли девять турецких и один американский активист, пишет The Moscow Times.