Латвия и Литва не разрешат самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо пролететь над своей территорией для участия в торжественных мероприятиях по случаю 9 мая, который будет отмечаться в Москве.

«Латвия и Литва нам уже объявили, что не разрешат нам пролететь через их территорию при перелете в Москву», - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

Фицо пообещал найти другой маршрут для полета в Москву. Аналогичная ситуация уже возникала в 2025 году. Тогда страны Балтии отказались пропустить самолет Фицо в Россию.

«Надеюсь, что успею положить цветы и к Могиле Неизвестного солдата Красной Армии в Москве», – отметил словацкий премьер.

Он также рассказал, что в следующие месяцы примет участие в мероприятиях по случаю 82-й годовщины высадки союзников по Антигитлеровской коалиции в Нормандии и в торжествах по случаю 250-летия США.

Ранее Фицо поблагодарил советских солдат за освобождение Словакии.