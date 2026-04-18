На польско-украинской границе произошел необычный инцидент: 54-летняя гражданка Украины была остановлена из-за 100-долларовой банкноты, уровень радиации которой в 1905 раз превышал норму. Подробности сообщает польская радиостанция RMF24.

Невероятный случай произошел на польско-украинской границе, где 54-летняя гражданка Украины столкнулась с серьезными проблемами. Причиной стал необычный "груз" — стодолларовая купюра, уровень радиации которой оказался в 1905 раз выше естественного фона. Об этом сенсационном инциденте сообщила польская радиостанция RMF24.

Неожиданная находка

При пересечении погранперехода в Медыке внимание офицеров привлек сигнал радиометрических ворот, сообщающий о значительном превышении уровня радиации. После тщательной проверки выяснилось, что источником радиации была одна из стодолларовых купюр. Измерение показало, что его радиация превышает естественный фон в 1 905 раз.

"Анализ показал наличие изотопа, используемого в медицине. Пограничники разместили банкноту в специальном контейнере и проконсультировались с Государственным агентством по атомной энергии", — говорится в публикации.

Причина и последствия

Женщина объяснила, что эти деньги, общая сумма которых составляла почти 10 000 долларов, предназначались для покупки автомобиля. Однако, из соображений безопасности, ей было отказано во въезде в Польшу. Пресс-служба пограничного отдела «Бещады» сообщила, что гражданку Украины вместе с "фонящей" купюрой отправили обратно домой.

Не единичный случай

Стоит отметить, что подобные инциденты на границе не являются чем-то из ряда вон выходящим. Например, в декабре 2025 года польский гражданин также пытался провезти через границу облученную банкноту.