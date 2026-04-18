Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стодолларовый шок на границе: Украинка с «фонящей» купюрой подняла тревогу 1 958

В мире
Дата публикации: 18.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стодолларовый шок на границе: Украинка с «фонящей» купюрой подняла тревогу

На польско-украинской границе произошел необычный инцидент: 54-летняя гражданка Украины была остановлена из-за 100-долларовой банкноты, уровень радиации которой в 1905 раз превышал норму. Подробности сообщает польская радиостанция RMF24.

Невероятный случай произошел на польско-украинской границе, где 54-летняя гражданка Украины столкнулась с серьезными проблемами. Причиной стал необычный "груз" — стодолларовая купюра, уровень радиации которой оказался в 1905 раз выше естественного фона. Об этом сенсационном инциденте сообщила польская радиостанция RMF24.

Неожиданная находка

При пересечении погранперехода в Медыке внимание офицеров привлек сигнал радиометрических ворот, сообщающий о значительном превышении уровня радиации. После тщательной проверки выяснилось, что источником радиации была одна из стодолларовых купюр. Измерение показало, что его радиация превышает естественный фон в 1 905 раз.

"Анализ показал наличие изотопа, используемого в медицине. Пограничники разместили банкноту в специальном контейнере и проконсультировались с Государственным агентством по атомной энергии", — говорится в публикации.

Причина и последствия

Женщина объяснила, что эти деньги, общая сумма которых составляла почти 10 000 долларов, предназначались для покупки автомобиля. Однако, из соображений безопасности, ей было отказано во въезде в Польшу. Пресс-служба пограничного отдела «Бещады» сообщила, что гражданку Украины вместе с "фонящей" купюрой отправили обратно домой.

Не единичный случай

Стоит отметить, что подобные инциденты на границе не являются чем-то из ряда вон выходящим. Например, в декабре 2025 года польский гражданин также пытался провезти через границу облученную банкноту.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео