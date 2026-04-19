Конфликт в Украине остается тяжелой раной для многих, но его эхо уже ощущается по всей Европе, грозя перерасти в нечто большее. Германия призывает молодежь заполнять анкеты Бундесвера, а Польша активно обучает граждан военному делу. Украинский дипломат Валерий Чалый открыто заявляет, что для европейских стран война становится все более реальной перспективой. В свете этих тревожных событий мы обратились к искусственному интеллекту, чтобы узнать, насколько велика вероятность войны в Европе и когда, по мнению нейросети, она может начаться.

Прогноз от ChatGPT

Нейросеть ChatGPT, работающая на базе модели GPT-5, представила свой аналитический прогноз, ответив на вопрос о вероятности войны в Европе в 2026 году. По мнению ИИ, полномасштабный конфликт России с европейскими странами в ближайшие годы крайне маловероятен. Этому есть несколько веских причин: военное превосходство НАТО, принцип коллективной обороны, а также общая неготовность сторон к столь масштабным столкновениям.

Однако ChatGPT не исключает рисков, ссылаясь на заявления представителей НАТО о том, что Россия может быть готова к активным действиям в течение 5-7 лет. ИИ считает, что угроза существует, но сценарий "танков в Париже завтра" абсолютно нереалистичен. Он полагает, что возможный конфликт примет форму локальных провокаций, диверсий, кибератак или атак на энергетическую инфраструктуру, а не полномасштабной войны. Нейросеть предполагает, что Россия может попытаться "проверить статью 5" устава НАТО.

Самые уязвимые регионы по версии ChatGPT

В случае гипотетического конфликта, по мнению ChatGPT, наибольшей опасности подвергнутся страны Балтии и восточные регионы Польши. Их стратегическое значение и близость к России делают эти территории особенно уязвимыми. Финляндия, Румыния и Германия отнесены к "оранжевой" зоне, что означает средний уровень риска. Здесь, скорее всего, будут происходить диверсии и кибератаки, а не прямые ракетные удары или атаки дронов. Самыми безопасными странами ИИ назвал Испанию, Португалию и некоторые части Италии, объясняя это их удаленностью от потенциальной линии фронта.

Мнение нейросети Claude

Нейросеть Claude также представила свой взгляд на перспективы европейского конфликта, во многом соглашаясь со своим "коллегой". Прямое военное вторжение в период с 2026 по 2029 год кажется маловероятным. Однако Claude учитывает заявления официальных лиц, предполагая, что Россия может быть готова к противостоянию с НАТО в течение 5-10 лет после завершения войны в Украине. Таким образом, любое потенциальное вторжение на европейскую территорию, вероятно, произойдет только после полного урегулирования ситуации в Украине.

Если этот сценарий развития событий реализуется, Claude прогнозирует, что первыми под удар попадут страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония), а также Польша и Финляндия. Германия и Скандинавские страны могут столкнуться с атаками на свою критическую инфраструктуру. При этом ИИ выделил обширный список стран, где, по его мнению, будет относительно безопасно: Италия, Испания, Португалия, Греция, Хорватия, Словения, Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания, Босния, Мальта, Кипр, Франция, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Швейцария, Ирландия, Люксембург.

Сам Claude уверен, что "классическая" война в Европе в ближайшие 3-5 лет маловероятна. Он аргументирует это тем, что Россия пока не обладает достаточными физическими и экономическими ресурсами для такого конфликта. Полномасштабное вторжение, если оно все же произойдет, нейросеть предсказывает не ранее 2030 года.