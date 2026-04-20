В условиях глубокого кризиса, охватившего автомобильную промышленность, Германия решительно запускает масштабную трансформацию своей экономики. Бывшие цеха таких гигантов, как Mercedes и Volkswagen, теперь стремительно переоборудуются под выпуск оружия и боеприпасов. По данным издания The Wall Street Journal, ссылающегося на правительство ФРГ, Берлин фактически меняет свою экономическую модель, делая ставку на оборонное производство вместо гражданского.

Экономический поворот: от машин к пушкам

Каждый месяц обрабатывающая промышленность Германии теряет около пятнадцати тысяч рабочих мест, и этот удар приходится преимущественно на некогда процветающий автопром. Так, по итогам 2025 года, прибыль Mercedes-Benz рухнула на 49%, а Volkswagen столкнулся с падением на 44%. Второй по величине автопроизводитель в мире уже анонсировал планы сократить около пятидесяти тысяч сотрудников к 2030 году.

Новая жизнь для кадров и заводов

Однако уволенные высококвалифицированные кадры и простаивающие производственные линии не остаются без дела. Недавние изменения в законодательстве Германии и Евросоюза открыли для оборонных компаний беспрецедентный доступ к масштабному финансированию. Теперь по всей промышленной зоне страны цеха активно переоснащаются для производства военной продукции.

Стратегия Берлина: замена, а не спасение

Подход Берлина, как отмечает WSJ, заключается не в попытке спасти устаревшую экономическую модель, а в ее кардинальной замене. Volkswagen уже активно ведет переговоры с израильскими партнерами, чтобы к 2027 году наладить выпуск компонентов для знаменитой системы ПРО «Железный купол». Ряд предприятий уже ввел третью смену, чтобы обеспечить производство столь необходимых снарядов для Украины.

В ближайшем будущем на территории Германии будет налажен выпуск зенитных ракетных комплексов Patriot, производство которых ранее осуществлялось исключительно в США. Эти шаги подчеркивают амбиции страны стать ключевым игроком в европейской оборонной промышленности.

Инвестиционный бум в оборону

Правительство ФРГ сообщает, что почти 90% всего европейского венчурного капитала, инвестированного в оборонные технологии, достается именно немецким компаниям. Это свидетельствует о растущем доверии и стратегическом значении, которое придается оборонному сектору в современной Германии.