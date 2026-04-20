Северный щит: Как Скандинавия готовится к возможному противостоянию с Россией

В мире
Дата публикации: 20.04.2026
BB.LV
По данным «РБК-Украина», страны Северной Европы активно укрепляют свою обороноспособность, готовясь к потенциальному военному столкновению с Российской Федерацией.

Четыре ключевых государства Скандинавии активно наращивают меры безопасности, ощущая возрастающий риск военного противостояния с Россией. Этим тревожным тенденциям посвящен детальный материал, опубликованный изданием «РБК-Украина».

В публикации подчеркивается, что «Во всех странах региона — Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании — уже длительное время сохраняется консенсус по подготовке к обороне». Этот единый подход демонстрирует серьезность их намерений.

Конкретные шаги к готовности

Швеция, к примеру, активно внедряет элементы своей уникальной системы «тотальной обороны». Она также восстанавливает частичный призыв, что говорит о серьезном пересмотре оборонной стратегии.

Дания также не отстает, значительно увеличив срок обязательной воинской службы. Теперь он продлен с четырех до одиннадцати месяцев, что является существенным изменением.

В Норвегии уже в 2026 году прошли масштабнейшие гражданско-военные учения со времен Холодной войны. В них были задействованы не только вооруженные силы, но и различные гражданские ведомства страны. Сценарии этих учений охватывали широкий спектр кризисных ситуаций: от массовой эвакуации до бесперебойного обеспечения населения всем необходимым.

Новый геополитический ландшафт

После начала украинского конфликта, а также последующего вступления Финляндии и Швеции в НАТО в 2023 и 2024 годах соответственно, регион кардинально изменил свой подход. Эти страны значительно увеличили свои оборонные бюджеты и активно развивают военную инфраструктуру.

В настоящее время Скандинавия воспринимается как критически важное стратегическое направление в случае дальнейшего обострения отношений с Россией. Это особенно актуально из-за значимости Арктического региона и акватории Балтийского моря.

