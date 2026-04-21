Дерзкий вызов Вашингтону: Канцлер Германии заявляет, что США не имеют причин для вторжения на Кубу

Дата публикации: 21.04.2026
Неожиданный поворот в международной политике: канцлер Германии Фридрих Мерц публично осудил курс Вашингтона в отношении Кубы. На совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой он подчеркнул, что островное государство не представляет никакой угрозы для других стран.

Призыв к дипломатии

«Нет никаких видимых оснований для интервенции на Кубу, — сказал глава правительства ФРГ. — Я могу только настоятельно посоветовать искать путь посредством дипломатических и мирных средств, а не начинать без необходимости новый конфликт, который в любом случае создаст лишь дополнительные проблемы. Обороноспособность не дает право военного вмешательства в дела других государств — даже если политические системы не соответствуют представлениям другой стороны».

Американские амбиции в отношении Кубы

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности «заглянуть на Кубу» после урегулирования ситуации вокруг Ирана. Глава Белого дома также хвастался, что США могут «по-дружески установить контроль над Кубой».

