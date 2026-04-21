Дональд Трамп: «Мы выигрываем войну против Ирана!» 1 257

Дата публикации: 21.04.2026
Президент США Дональд Трамп с большой уверенностью заявил о триумфальных успехах Вашингтона в иранском направлении, упомянув уничтожение флота, жесткую блокаду и даже смену режима.

Дональд Трамп горячо заявил о крайне благоприятном развитии событий для Соединенных Штатов в иранском вопросе. Он выразил полную уверенность в правильности выбранного курса.

"Я выигрываю войну (против Ирана, – ред.), дела в значительной степени идут очень хорошо, наша армия была невероятной, но если читать фейковые новости, такие как провальная New York Times, абсолютно ужасную и отвратительную Wall Street Journal или почти обанкротившуюся, к счастью, Washington Post, то можно было бы подумать, что мы проигрываем войну".

Уверенные заявления о победе

По мнению Трампа, иранский флот уже полностью уничтожен, а Тегеран лишен противоракетного и противовоздушного вооружения. Он подчеркнул, что "их бывшие лидеры в основном исчезли", что, по его словам, "помимо всего прочего, означает смену режима".

Экономическое давление

Бывший президент также напомнил о сокрушительной блокаде, наложенной на Иран, и твердо пообещал не снимать ее "пока не будет соглашения". Он драматично заявил, что Иран ежедневно "теряет 500 млн долларов", что, по его убеждению, абсолютно "несовместимо с выживанием даже в краткосрочной перспективе".

Критика СМИ

В завершение своего пламенного заявления Трамп обрушился с критикой на "антиамериканские фейковые СМИ". Он убежден, что они "болеют за победу Ирана", но решительно заявил: "этого не произойдет, потому что я этим руковожу!".

