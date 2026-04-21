Энергетическая революция в Германии: Мерц раскрыл амбициозные планы по термоядерному реактору

В мире
Дата публикации: 21.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Энергетическая революция в Германии: Мерц раскрыл амбициозные планы по термоядерному реактору

Германия делает смелый шаг к энергетическому будущему: канцлер Фридрих Мерц официально заявил о намерении страны ввести в эксплуатацию первый термоядерный реактор, что обещает стать настоящей революцией.

На политической арене Германии назревает грандиозное событие: власти страны всерьез нацелены на запуск своего первого термоядерного реактора. Это заявление прозвучало из уст канцлера Фридриха Мерца, что вызвало широкий резонанс в энергетическом сообществе.

Выступая перед журналистами во время посещения престижной Ганноверской промышленной ярмарки, Мерц подчеркнул стратегическую важность этого шага. Он заявил: «В правительстве ФРГ мы не только сделали ставку на технологию ядерного синтеза в нашей программе высоких технологий, но и поставили перед собой цель ввести в эксплуатацию в Германии первый термоядерный реактор».

Канцлер не скрывал своего энтузиазма, описывая потенциал новой технологии. Он уверенно добавил: «Это будет революция в области производства энергии и в энергоснабжении нашей страны. Это большой прорыв».

Поворот в энергетике

Это решение знаменует собой кардинальный отход от прежней энергетической политики Германии. В 2011 году, во времена канцлерства Ангелы Меркель, страна приняла курс на постепенный отказ от атомных электростанций. Такое решение было обусловлено трагическими последствиями аварии на японской АЭС «Фукусима-1».

