На своей первой пресс-конференции после заседания фракции партии Tisza, будущий глава венгерского правительства Петер Мадьяр не только представил состав кабинета, но и затронул острые вопросы внешней политики, включая трубопровод «Дружба».

В понедельник будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр провёл свою первую пресс-конференцию после заседания парламентской фракции его партии Tisza. На этом мероприятии он не только объявил имена министров будущего правительства, но и активно затронул ключевые аспекты внешней политики.

Стоит отметить, что ранее Мадьяр пригласил в Будапешт премьер-министра Израиля, в отношении которого МУС выдал ордер за военные преступления. В отличие от правительства Орбана, которое инициировало выход Венгрии из МУС в прошлом году, Мадьяр заявил о своём намерении сохранить членство страны в этой организации и остановить процесс выхода.

Журналисты Telex поинтересовались у Мадьяра, обсуждал ли он эту деликатную тему с премьер-министром Израиля. На это Петер Мадьяр чётко ответил: "Я не заключал никаких сделок, если в Венгрию въезжает человек, находящийся в розыске, он должен быть задержан... Мне не нужно рассказывать обо всем по телефону, я полагаю, что все главы государств и правительств знают об этих законах".

Возобновление работы трубопровода «Дружба»

Мадьяр также уделил внимание вопросу возобновления работы стратегического трубопровода «Дружба».

В ответ на вопрос Financial Times о предполагаемом предложении украинского президента возобновить поставки нефти, Мадьяр был предельно откровенен. Он заявил: "Что я могу сказать украинскому президенту? Мы не знаем друг друга, мы не говорили по телефону, так что это не игра. Если "Дружба" пригодна для транспортировки нефти, то, пожалуйста, откройте трубопровод, как обещали. И мы просим россиян подавать нефть, потому что без этого она не будет работать".

Будущий премьер-министр также отметил, что, по его данным, возобновление поставок может произойти в ближайшее время. Он строго предупредил: "Я бы не советовал украинскому президенту прибегать к шантажу, не только Венгрия не проглотит это, но и Европа не хочет заново обговаривать то, о чём уже договорились, в Европе так не принято".

Ранее Виктор Орбан выражал надежду, что поставки по нефтепроводу «Дружба» возобновятся уже в понедельник. Однако, к сожалению, этого пока не случилось.

Разблокирование средств ЕС

Петер Мадьяр также подробно остановился на теме разблокирования европейских фондов, а также на своих ожиданиях, связанных с этим важным вопросом.

Он подчеркнул, что многие из текущих условий ЕС уже нереалистичны для выполнения, и от них следует отказаться. Однако, по его мнению, четыре ключевые области, включая борьбу с коррупцией и обеспечение свободы прессы, вполне достижимы. "Это то, чего ожидает Еврокомиссия", — уверенно заявил Мадьяр.

Мадьяр убеждён, что его команда сможет достичь за три месяца то, чего правительство Орбана не добилось за три года. Он заявил, что партия Tisza решит любые проблемы, а европейские средства будут эффективно использованы в уже реализованных проектах для стабилизации экономики.

Венгерский политик также обратился к Еврокомиссии с инициативой приостановить штрафы за квоты на приём беженцев, которые стали "наследием" прежнего правительства Орбана. Он рассказал: "Сначала они качали головой, что это невозможно, но потом сказали, что попытаются".

Мадьяр выразил готовность ежедневно общаться с главой Еврокомиссии, если это потребуется. Он с оптимизмом ожидает, что "сможет подписать политическое соглашение между 15 и 20 мая", поскольку необходимые законодательные изменения будут внесены до 31 мая, после чего Брюссель сможет перевести долгожданные средства.