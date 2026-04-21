Валдис Домбровскис: ЕС рассчитывает обеспечить более предсказуемый поток финансирования для Украины во второй половине года.

ЕС сможет разблокировать 90 млрд помощи Украине в ближайшие недели или даже дни, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Первый транш должен поступить к концу мая - началу июня, передает из Брюсселя корреспондент Deutsche Welle Ксения Польская.

"Очевидно, что мы сможем разблокировать эту ситуацию", - заявил он, добавив, что речь идет о двух параллельных треках - военной и финансовой поддержке ЕС для Украины. По его словам, "задержек больше нет", однако точные сроки пока не называются. "Возможно, уже на этой неделе", - отметил он.

По его словам, финансовые потребности Украины на ближайшие месяцы удалось закрыть за счет партнеров, а именно - G7, МВФ и ряда не входящих в Евросоюз стран, включая Норвегию.

Домбровскис также подтвердил, что выплаты в рамках механизма ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов, стабильно поступают в Украину с начала 2026 года.

В Брюсселе подчеркивают, что после завершения процедур ЕС рассчитывает обеспечить более предсказуемый поток финансирования для Украины во второй половине года.

"Мы в большей степени обеспечены финансированием на этот год. Основная проблема сейчас связана с дефицитом финансирования на 2027 год", - отметил еврокомиссар. Хотя пакет на 90 млрд евро рассчитан на 2026–2027 годы, он покрывает лишь часть потребностей Украины, и основной риск дефицита финансирования теперь смещается на 2027 год.