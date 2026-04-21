Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украине выделят 90 миллиардов евро 3 1578

В мире
Дата публикации: 21.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украине выделят 90 миллиардов евро
ФОТО: LETA

Валдис Домбровскис: ЕС рассчитывает обеспечить более предсказуемый поток финансирования для Украины во второй половине года.

ЕС сможет разблокировать 90 млрд помощи Украине в ближайшие недели или даже дни, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Первый транш должен поступить к концу мая - началу июня, передает из Брюсселя корреспондент Deutsche Welle Ксения Польская.

"Очевидно, что мы сможем разблокировать эту ситуацию", - заявил он, добавив, что речь идет о двух параллельных треках - военной и финансовой поддержке ЕС для Украины. По его словам, "задержек больше нет", однако точные сроки пока не называются. "Возможно, уже на этой неделе", - отметил он.

По его словам, финансовые потребности Украины на ближайшие месяцы удалось закрыть за счет партнеров, а именно - G7, МВФ и ряда не входящих в Евросоюз стран, включая Норвегию.

Домбровскис также подтвердил, что выплаты в рамках механизма ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов, стабильно поступают в Украину с начала 2026 года.

В Брюсселе подчеркивают, что после завершения процедур ЕС рассчитывает обеспечить более предсказуемый поток финансирования для Украины во второй половине года.

"Мы в большей степени обеспечены финансированием на этот год. Основная проблема сейчас связана с дефицитом финансирования на 2027 год", - отметил еврокомиссар. Хотя пакет на 90 млрд евро рассчитан на 2026–2027 годы, он покрывает лишь часть потребностей Украины, и основной риск дефицита финансирования теперь смещается на 2027 год.

×
Читайте нас также:
#Валдис Домбровскис #Украина #финансы #помощь #МВФ #g7 #экономика #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
4
0
0
4
0
15

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео