По информации агентства «Блумберг», современные российские субмарины, принадлежащие Путину, активно испытывают оборонные возможности НАТО в глубоких водах Атлантического океана. Это создает новую напряженность в регионе.

В норвежском Рейтане, глубоко внутри скалы, находится Норвежский объединённый штаб, который является важнейшим наблюдательным пунктом НАТО на севере. Отсюда ведётся непрерывный мониторинг действий российского Северного флота. Его передовые атомные подводные лодки признаны одними из самых мощных и стратегически значимых элементов Вооружённых сил РФ.

Эксперты фиксируют заметное усиление потенциальной угрозы. За последнее десятилетие Россия существенно модернизировала и расширила свой военно-морской флот, пополнив его самыми современными судами.

Особое внимание привлекают ракетоносцы типа «Борей-А» и многоцелевые субмарины «Ясень-М». В 2025 году было утверждено решение о выделении колоссальных 100 миллиардов долларов на развитие флота в течение следующих десяти лет.

Западные военно-морские силы сталкиваются с растущими вызовами при попытках обнаружения российских подводных лодок, которые постоянно совершенствуются. В ответ на эту динамику противостояние смещается на север. НАТО стремится выявить российские субмарины ещё в Баренцевом море, прежде чем они уйдут на глубину до 4000 метров.