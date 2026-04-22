Еврокомиссия категорически отвергает идею возобновления закупок российского газа, называя это «огромной ошибкой» на фоне текущего энергетического кризиса в ЕС. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен четко заявил в Брюсселе, что Евросоюз не должен приобретать «ни одной молекулы» российского топлива, представляя стратегию, основанную на развитии зеленой и атомной энергетики.

Отвечая на вопросы журналистов о возможности возврата к закупкам российского газа для стабилизации ситуации, Йоргенсен был непреклонен. Он заявил: «С моей точки зрения, это будет огромная ошибка. Решение Еврокомиссии однозначно — мы не должны использовать более ни одной молекулы российского газа в будущем».