Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Еврокомиссия настаивает: ни капли российского газа, даже в разгар кризиса 0 286

В мире
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Еврокомиссия настаивает: ни капли российского газа, даже в разгар кризиса

Еврокомиссия категорически отвергает идею возобновления закупок российского газа, называя это «огромной ошибкой» на фоне текущего энергетического кризиса в ЕС. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен четко заявил в Брюсселе, что Евросоюз не должен приобретать «ни одной молекулы» российского топлива, представляя стратегию, основанную на развитии зеленой и атомной энергетики.

Еврокомиссия выразила свою категорическую позицию, назвав «огромной ошибкой» любые призывы к отмене запретов на российский газ. Это происходит на фоне острого энергетического кризиса в Европейском союзе, однако Брюссель настаивает на полном отказе от российского топлива.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен подтвердил эту жесткую линию на пресс-конференции в Брюсселе. Он представил новый план Еврокомиссии, направленный на борьбу с энергетическим кризисом, который базируется на развитии зеленой и атомной энергетики.

Отвечая на вопросы журналистов о возможности возврата к закупкам российского газа для стабилизации ситуации, Йоргенсен был непреклонен. Он заявил: «С моей точки зрения, это будет огромная ошибка. Решение Еврокомиссии однозначно — мы не должны использовать более ни одной молекулы российского газа в будущем».

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео