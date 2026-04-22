Бундесвер получил первую в истории ФРГ военную стратегию. В ней Россия названа главной угрозой безопасности в Европе. Бундесвер планируют сделать сильнейшей армией в Европе.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) в среду, 22 апреля, представил в Берлине комплексную концепцию военной обороны страны в изменившейся обстановке в сфере безопасности. Документ включает в себя первую в истории ФРГ военную стратегию и план развития вооруженных сил с описанием их структуры и состава. Детали обоих документов засекречены.

Писториус предупредил об угрозе со стороны России под руководством президента Владимира Путина. "Россия через перевооружение готовится к военному противостоянию с НАТО и рассматривает применение военной силы как законный инструмент продвижения своих интересов", - указал министр.

Согласно представленной концепции, не менее 460 тысяч немецких солдат вместе с союзниками должны быть способны противостоять возможной агрессии со стороны России.

"Россия готовится к нападению"

Центральная тема военной стратегии - противодействие угрозам со стороны России. Согласно документу, Москва "создает предпосылки для военного нападения на страны НАТО" и уже сейчас ведет против них гибридные операции, в том числе против Германии. Россия воспринимает Запад как принципиально враждебный, стремится к подрыву единства альянса, отрыву США от Европы, краху НАТО и расширению своей сферы влияния, отметил Борис Писториус.

По его словам, шпионаж, диверсии, кибератаки и дезинформационные кампании перестали быть исключением и стали постоянной угрозой. Противодействие им превратилось в постоянную задачу.

Армия будущего "Мы преобразуем бундесвер в самую сильную конвенциональную армию Европы. В краткосрочной перспективе мы повышаем нашу обороноспособность, в среднесрочной - стремимся к значительному наращиванию потенциала, а в долгосрочной - обеспечим технологическое превосходство", - заявил Писториус.

Авторы стратегии исходят из того, что информационное превосходство, устойчивость собственных систем и сетевое взаимодействие определят исход будущей войны. Данные становятся оружием, а искусственный интеллект дополняет и расширяет возможности человека. Бундесвер должен добиться информационного превосходства и лишить его противника - в том числе за счет наращивания наступательного и оборонительного потенциала в космосе и киберпространстве.

Предстоящая война, по замыслу авторов стратегии, будет вестись одновременно средствами прошлого и будущего: высокие технологии - квантовые вычисления и робототехника - будут применяться наряду с дешевыми дронами. Чтобы Германия не была вынуждена расходовать высокотехнологичное оружие против массовых систем противника, стратегия предусматривает сочетание высоких и массовых технологий.

Размытые границы войны

Государство, экономика и население становятся целями противника - все немецкое общество находится под угрозой, полагают авторы стратегии. Противник, по их мнению, будет целенаправленно стирать границы между фронтом и тылом, гражданским и военным, внутренней и внешней безопасностью. В ответ бундесвер должен взаимодействовать со всеми инструментами государственной власти, концентрируясь при этом на задачах, которые могут решать лишь военные.

Авторы стратегии отмечают, что дальнобойные системы многократно усиливают угрозу на поле боя - безопасных тыловых зон больше не существует. Бундесвер должен получить больше высокоточных вооружений большой дальности, а также развивать многоуровневую противовоздушную оборону всех дальностей.

США и ядерное сдерживание

США остаются политически и в силу своего военного потенциала незаменимыми для НАТО. Однако бундесвер должен брать на себя больше нагрузки в альянсе - это объявлено военно-стратегическим приоритетом. Германия продолжит вносить вклад в ядерное сдерживание НАТО в рамках механизма ядерного участия.

Резерв признается неотъемлемой частью вооруженных сил - неактивные подразделения также будут полностью оснащены. Резервисты так называемого полевого резерва - предназначенные для замены боевых частей - получат минимальный комплект снаряжения: личное обмундирование и табельное оружие.