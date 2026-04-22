Администрация Трампа не скрывает своего недовольства: создан особый рейтинг стран НАТО, где союзники разделены на "образцовых" и "непокорных". Вашингтон уже обдумывает, как наказать тех, кто не оказал поддержку США в иранской кампании.

Рейтинг союзников: кто в списке "хороших", а кто в "плохих"?

Белый дом активно занялся составлением своеобразного перечня стран НАТО, разделив их на "непослушных" и "образцовых". Эта работа велась непосредственно перед визитом генерального секретаря альянса Марка Рютте в Вашингтон.

План предусматривает тщательный анализ вкладов каждого государства-члена, после чего их распределят по соответствующим уровням. Один из дипломатов отметил: "В Белом доме есть список "непослушных и послушных", поэтому, думаю, здесь идея та же".

Министр обороны США Пит Хегсет ещё в декабре ясно обозначил эту концепцию. Он заявил: "Образцовые союзники, которые активизируются, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, все больше Германия, страны Балтии и другие, получат нашу особую приверженность. Союзники, которые все еще не сделают свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями".

Согласно информации издания, Румыния и Польша имеют все шансы стать ключевыми выгодоприобретателями этой новой политики. Румыния предоставила США свою авиабазу имени Михаила Когелничану для использования в ходе иранской операции.

Польша, в свою очередь, взяла на себя почти все финансовые обязательства по содержанию десяти тысяч американских военнослужащих, размещённых на её территории.

Болгария также оказала важную, хоть и не столь заметную, поддержку американской логистике на Ближнем Востоке. Страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — заслужили похвалу за неизменно высокий уровень своих военных расходов.

Однако Испания, Франция и Великобритания, напротив, либо отклонили, либо значительно затянули выполнение запросов США о помощи в период иранской кампании.

Какие санкции ждут "непокорных"?

Пока что конкретные механизмы для наказания "плохих" союзников ещё не определены. Однако среди активно обсуждаемых вариантов значатся вывод или передислокация американских войск из одной страны в другую. Также рассматриваются отказ от проведения совместных военных учений и полное прекращение продажи вооружения. Один из европейских чиновников выразил сомнение: "Кажется, у них нет очень конкретных идей, когда дело доходит до наказания плохих союзников. Перемещение войск - это один из вариантов, но это главным образом наказывает США, не так ли?".

Белый дом открыто выступил с угрозами в адрес "непослушных" государств, которые не оказали поддержку США во время операции "Эпическая ярость". Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подчеркнула: "Президент Трамп четко выразил свое мнение относительно этой несправедливой динамики, и, как он сказал, Соединенные Штаты будут помнить".