Украина поддерживает идею встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина и обратилась к Турции и ряду других стран с просьбой содействовать организации встречи лидеров, заявил журналистам министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет LETA со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

По словам министра, украинская сторона поддерживает такую встречу, чтобы "придать новый дипломатический импульс".

"Мы обратились с этой просьбой к турецкой стороне, а также к нескольким другим столицам. Мы обратились к Турции. Но если такую встречу организует другая столица, не Москва и не Беларусь, мы поедем. И для нас это важно", — отметил Сибига.

17 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении на Анталийском дипломатическом форуме подтвердил готовность Анкары содействовать прямым переговорам между Украиной и Россией, включая переговоры на высшем уровне, если обе стороны будут к этому готовы.

Ранее Сибига подтвердил готовность Украины к саммиту лидеров Украины и России с участием президента Турции и, возможно, США.

В пятницу в ходе дискуссии на Анталийском форуме Сибига заявил, что Украина рассчитывает на "наших турецких друзей, например, в вопросе организации встречи на уровне лидеров".

"Поэтому мы готовы к этой встрече. В том числе в Турции. Я говорю о встрече Зеленского, Путина, Эрдогана и, возможно, Трампа. Мы передали это послание нашим турецким друзьям во время недавнего визита моего президента", — отметил Сибига.