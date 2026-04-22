Война с Ираном: США потеряли до половины запасов ракет Patriot, предупреждают эксперты

В мире
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Война с Ираном: США потеряли до половины запасов ракет Patriot, предупреждают эксперты
ФОТО: Global Look Press

Вооруженные силы США израсходовали минимум 45% своих высокоточных ракет, что создает критический риск дефицита боеприпасов в случае нового конфликта.

Истощение запасов: Тревожные данные

Канал CNN, ссылаясь на экспертов, знакомых с внутренними оценками Министерства обороны США, сообщил о значительном истощении запасов ключевых американских ракет в ходе войны с Ираном. Это тревожное открытие выявило серьезную проблему для боеготовности страны.

Непосредственная угроза дефицита

Подобное положение дел создало "немедленный риск" полного исчерпания боеприпасов, если новый конфликт разгорится в ближайшие несколько лет. Эксперты предупреждают, что такая ситуация может иметь катастрофические последствия для национальной безопасности.

Масштабы потерь: Конкретные цифры

За последние семь недель боевых действий американские вооруженные силы израсходовали не менее 45% своих запасов высокоточных ракет. Эти цифры вызывают серьезную обеспокоенность среди аналитиков.

Согласно новому анализу Центра стратегических и международных исследований (CSIS), было использовано не менее половины запасов ракет THAAD, предназначенных для перехвата баллистических ракет. Почти 50% ракет-перехватчиков системы ПВО Patriot также были израсходованы, что подтверждает масштаб потерь.

Эти шокирующие данные полностью коррелируют с секретной информацией Пентагона о текущих запасах США. Источники, осведомленные с оценкой, подтверждают точность этих цифр.

Долгосрочные вызовы производства

Ранее в этом году Пентагон заключил ряд контрактов, направленных на расширение производства ракет. Однако эксперты CSIS и источники отмечают, что сроки поставки для замены этих систем составляют от трех до пяти лет, даже при условии увеличения производственных мощностей.

Готовность к будущим конфликтам

В краткосрочной перспективе у США, вероятно, достаточно бомб и ракет для продолжения операций против Ирана, если хрупкое перемирие не устоит. Но это лишь временное решение, не снимающее общую проблему.

Количество критически важных боеприпасов, оставшихся в запасах США, уже недостаточно для противостояния почти равному противнику, такому как Китай. Аналитики CSIS заключают, что понадобятся годы, прежде чем запасы этого оружия вернутся к довоенному уровню, что создает долгосрочные риски.

Редакция BB.LV
