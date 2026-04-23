Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос с большим воодушевлением встретила решение о формировании рабочей группы. Эта группа займется разработкой договора о присоединении Черногории к Европейскому Союзу, о чем Кос сообщила в своем аккаунте на Facebook, как передает "Европейская правда".

Исторический прорыв для ЕС

Кос особо подчеркнула историческую значимость этого шага: впервые с 2013 года Европейский Союз приступает к работе над договором о вступлении нового государства-члена. "Поздравляю Черногорию и (ее премьер-министра) Милойко Спаича! Ваше будущее в составе Европейского Союза обретает реальные очертания", – отметила Кос. Она добавила, что этот прогресс является ясным подтверждением достижений Черногории и мощным стимулом для дальнейших реформ.

Путь Черногории к членству

Черногория, наряду с Албанией, считается одним из главных претендентов на то, чтобы стать первой страной, присоединившейся к Европейскому Союзу после Хорватии, которая вошла в состав блока в 2013 году. Подгорица уже успешно завершила переговоры по 14 из 35 так называемых "кластеров". Эти кластеры представляют собой раунды переговоров, сгруппированные по различным тематикам, от налогообложения до экологической политики. Такой прогресс вселяет оптимизм, что Черногория может стать полноправным членом ЕС уже в ближайшие годы.

Амбициозные цели

22 апреля Черногория сделала еще один решительный шаг к членству в ЕС. Страны-участницы блока достигли соглашения о начале работы над договором о присоединении этого небольшого балканского государства. Черногория амбициозно стремится стать 28-м членом Европейского Союза к 2028 году.