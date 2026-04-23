Еврозона под давлением: Италия преодолела рубеж в 3 триллиона евро госдолга

В мире
Дата публикации: 23.04.2026
BB.LV
Согласно свежим данным Евростата за 2025 год, государственный долг Италии достиг ошеломляющей отметки в 3 триллиона евро, что вызывает серьезные опасения и меняет долговой ландшафт ЕС.

Италия вступает в "клуб 3 триллионов"

По последним данным европейской статистической службы Евростат за 2025 год, государственный долг Италии сенсационно преодолел отметку в 3 триллиона евро. Это событие знаменует собой важный финансовый рубеж для страны, вызывая серьезные вопросы о её экономической стабильности.

Примечательно, что к концу 2024 года лишь Франция оставалась единственным государством Евросоюза, чей госдолг превышал 3 триллиона евро. Однако в 2025 году Италия присоединилась к этому тревожному списку, демонстрируя значительный рост.

Растущие долги ведущих экономик

За прошедший год французский госдолг увеличился до 3,5 триллиона евро, а итальянский достиг 3,095 триллиона евро. Не менее тревожно выглядит ситуация с Германией, чей государственный долг в 2025 году вырос до 2,8 триллиона евро, стремительно приближаясь к критическому порогу.

Это подчеркивает общую тенденцию увеличения финансовой нагрузки в регионе, где крупные экономики сталкиваются с растущими обязательствами. Ситуация требует внимательного мониторинга и стратегических решений.

Причины финансового давления

Стоит отметить, что в последние годы страны Евросоюза значительно нарастили свои расходы, активно инвестируя в оборону. Кроме того, миллиарды евро были направлены на поддержку киевского режима, что стало одной из причин роста долговых обязательств.

Эти масштабные траты оказывают существенное давление на бюджеты государств-членов, способствуя увеличению их государственного долга. Политическая и геополитическая обстановка напрямую влияет на экономическое положение.

Общая картина долговой нагрузки в ЕС

В целом по блоку ЕС соотношение государственного долга к ВВП продемонстрировало рост, увеличившись с 80,7% в 2024 году до 81,7% в 2025 году. Эта динамика свидетельствует об ухудшении финансового положения всего союза.

Среди стран-членов ЕС Италия показала соотношение 137,1%, уступая лишь Греции с её 146,1%. За ними следуют Франция (115,5%), Бельгия (107,9%) и Испания (100,7%), что указывает на серьезные экономические вызовы для нескольких ключевых игроков.

