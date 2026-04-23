Германия создаст самую сильную армию в Европе? 0 130

В мире
Дата публикации: 23.04.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Германия создаст самую сильную армию в Европе?

План включает в себя три этапа, которые должны завершиться к 2039 году.

Германия готовит армию к войне будущего - но хватит ли у нее времени? У ФРГ появилась собственная военная стратегия. В ее основе - РФ как угроза безопасности для Европы. Из примерно 100 страниц документа только 31 является достоянием общественности, а все остальные засекречены. Но общий посыл документа ясен: министр обороны страны Борис Писториус хочет превратить бундесвер в самую сильную конвенциональную армию в Европе. Но любой, кто знаком с нынешним состоянием немецкой армии, знает, насколько амбициозно это звучит, пишет в своей колонке для Deutsche Welle Дирк Эммерих.

"План включает в себя три этапа, которые должны завершиться к 2039 году. В ходе первого -существующие бригады бундесвера должны быть полностью оснащены достаточным количеством боеприпасов и запасных частей. На втором этапе цель состоит в том, чтобы к 2029 году сделать возможным развертывание целой дивизии всего за 30 дней. Только на третьем этапе, к 2039 году, ожидается, что бундесвер будет полностью боеспособен - как современная армия, имеющая гибкую структуру и располагающая всеми возможностями использования искусственного интеллекта", - поясняет Эммерих.

Однако пока даже вопрос о том, будет ли возможно увеличить численность войск с нынешних 185 тысяч до 460 тысяч военнослужащих, включая резервистов, остается совершенно открытым, указывает колумнист.

"До 2039 года еще много времени. Как это соотносится с оценкой Писториуса и Федеральной разведывательной службы о том, что Россия может быть способна атаковать Запад уже в 2029 году? Между наступательными возможностями РФ и полной готовностью Германии к обороне - разрыв в 10 лет. И это гонка со временем, в которой Германия будет оставаться крайне зависимой от поддержки США", - отмечает он.

