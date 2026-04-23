Министерство обороны США официально объявило об отставке Джона Фелана, занимавшего пост министра Военно-морских сил. Он стал еще одним высокопоставленным американским военным чиновником, покинувшим свой пост после прихода в Белый дом Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета.

Официальный представитель Министерства обороны Шон Парнелл подтвердил, что Фелан немедленно уходит со своей должности. Его обязанности временно будет исполнять заместитель Хунг Као.

Новость об отставке Фелана появилась на фоне продолжающейся войны между США, Израилем и Ираном, несмотря на объявленное перемирие. Американские военно-морские силы при этом продолжают морскую блокаду в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп настаивает на продолжении блокады Ирана. Однако власти Ирана расценивают эти действия как прямое нарушение условий соглашения о перемирии.

Причины увольнения Фелана Военно-морские силы США не раскрыли. Ранее, в начале апреля, министр обороны Хегсет уже уволил начальника штаба Сухопутных войск США Рэнди Джорджа.

С момента возвращения Трампа в Белый дом более десяти высокопоставленных военных лишились своих должностей. Среди них — председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун, начальник штаба ВМФ адмирал Лиза Франкетти, замглавы штаба ВВС генерал Джим Слайф и начальник военной разведки Джеффри Круз.

«Золотой флот»: кто такой Фелан и что о его увольнении пишут СМИ

Джон Фелан не был кадровым военным. До своего назначения на пост министра ВМС он руководил частным инвестиционным фондом, расположенным во Флориде.

New York Times напоминает, что Президент Дональд Трамп однажды назвал его «одним из самых успешных бизнесменов в стране».

На пресс-конференции, посвященной назначению Фелана, Трамп подчеркнул его мотивацию: «Он наверное получил эту работу с наибольшим в истории снижением зарплаты, но он хочет это делать. Он хочет восстановить наш Военно-морской флот. И чтобы сделать это как следует, нужны именно такие мозги».

По информации издания, на посту главы ВМС Фелан активно работал над созданием так называемого «Золотого флота». Этот проект предполагал значительные инвестиции в строительство новых кораблей, включая линейные корабли класса «Трамп».

Президент Трамп ранее заявлял, что одобрил постройку двух новых линкоров. В долгосрочной перспективе планировалось возвести до 25 таких судов.

В декабре прошлого года Президент США с гордостью отметил: «Они будут самыми быстрыми, самыми большими и, безусловно, в 100 раз мощнее любого линкора, когда-либо построенного».

Однако, по данным New York Times, ссылающейся на анонимных чиновников, деятельность Фелана в министерстве была омрачена постоянными конфликтами. Разногласия возникали с высшим руководством Пентагона, включая министра обороны Хегсета и замминистра обороны Стивена Файнберга.

В публикации отмечается, что причиной напряженных отношений стали «стиль менеджмента, личные разногласия и другие вопросы». Источники CNN также подтверждают, что Фелан и Хегсет конфликтовали на протяжении нескольких месяцев.

Глава Пентагона, помимо прочего, считал, что Фелан слишком медленно продвигается в реализации программы строительства кораблей. Министр обороны также выражал недовольство прямыми контактами Фелана с Президентом Трампом, расценивая это как попытку обойти его.

По информации CNN, замминистра обороны Файнберг также стремится контролировать процесс строительства кораблей. Это при том, что данная задача традиционно находится в компетенции министра ВМС.

Собеседники New York Times подтверждают эти сведения, указывая на стремление Файнберга к большему влиянию в этой сфере.