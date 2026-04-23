Тегеран четко обозначил, при каких обстоятельствах прекращение огня в конфликте с США станет по-настоящему значимым и эффективным.

Иран заявил, что любое перемирие в противостоянии с Соединенными Штатами обретет смысл лишь при условии полного прекращения «морской блокады» и немедленной остановки «воинственных действий» со стороны Израиля. Эти требования были озвучены как ключевые для достижения подлинного мира.

Условия для прекращения огня

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в сети Х подчеркнул, что полноценное прекращение огня возможно только при соблюдении ряда конкретных условий. По его словам, перемирие не должно быть нарушено «морской блокадой и захватом мировой экономики в заложники».

Галибаф также добавил к списку обязательных условий прекращение «воинственных действий сионистов на всех фронтах». Это является критически важным аспектом для Тегерана, определяющим жизнеспособность любого соглашения.

Прямая речь Галибафа: "Открытие Ормузского пролива невозможно при грубом нарушении перемирия. Они (Израиль и США – ред.) не достигли своих целей с помощью военной агрессии и не достигнут их с помощью запугивания. Единственный путь вперёд — это признание прав иранского народа".

Предыстория событий

Ранее, 20 апреля, представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что официальный Тегеран не планирует проводить новый раунд переговоров с США. Это заявление последовало после того, как глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал их проведение в понедельник в Пакистане.

Американский президент Дональд Трамп ранее объявил о продлении срока режима прекращения огня с Ираном. Этот режим должен был истечь 22 апреля, но был пролонгирован.