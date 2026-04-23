Известный миллиардер и создатель криптовалютного проекта TRON Джастин Сан подал иск против World Liberty Financial, компании, связанной с семьей президента США Дональда Трампа. Он обвиняет World Liberty, эмитента криптовалюты, в вымогательстве и использовании «незаконной схемы» для изъятия выпущенных токенов WLFI.

По словам Сана, World Liberty, сооснователями которой являются сам Трамп и его сын Эрик, «заморозила» все его токены. Это лишило его права голоса в управлении компанией. World Liberty, в свою очередь, категорически отвергла эти обвинения. Компания заявила, что Сан «пытается представить себя жертвой и делает безосновательные утверждения, чтобы скрыть свои собственные неблаговидные действия».

Сан, известный сторонник Трампа и его криптовалютной политики, обвинил «некоторых людей» из World Liberty Financial в действиях, идущих вразрез с ценностями президента США. В своих соцсетях Сан заявил: «Они безосновательно заморозили все мои токены, отобрали у меня право голоса по предложениям в отношении управления и пригрозили безвозвратно уничтожить мои токены путем „сожжения“ без какого-либо законного обоснования».

Основатель TRON, выпускающего криптовалюту Tronix, изначально вложил в WLFI 45 миллионов долларов. Он утверждал, что стоимость его токенов достигала более миллиарда долларов. Однако с сентября прошлого года стоимость токена WLFI значительно снизилась. Она упала с 31 цента до менее чем 8 центов.

Суть обвинений

Сан объяснял свое участие в World Liberty давней поддержкой криптовалютных проектов и принадлежностью компании семье Дональда Трампа. В июле 2025 года он также приобрел мемкойны Трампа, криптовалюту, созданную президентом США, на 100 миллионов долларов.

При этом Сан утверждает, что менеджеры World Liberty, включая сооснователя Чейза Херро, рассматривают компанию как «золотую возможность использовать торговую марку Трампа для обогащения при помощи мошенничества». В жалобе, поданной во вторник в федеральный суд Сан-Франциско, Сан указывает, что обещания компании о будущей торговле криптовалютой для владельцев токенов «были ложными и вводящими в заблуждение».

Он заявляет, что World Liberty Financial не позволила ему продать токены, когда они стали торговаться. Теперь компания угрожает «сжечь» его криптовалюту, полностью ее уничтожив.Зак Уиткофф, сооснователь World Liberty Financial и сын специального посланника Трампа Стива Уиткоффа, назвал иск Сана «отчаянной попыткой отвлечь внимание от его собственных недостойных поступков». «Его утверждения не имеют никаких оснований, и World Liberty готова добиться, чтобы суд быстро отверг это дело», — заявил Зак Уиткофф. Он также отметил, что Сан совершил «проступки, которые вынудили World Liberty принять меры для своей защиты и защиты пользователей».

Эрик Трамп добавил: «Единственное, что было еще глупее этого иска, — это потратить 6 млн долларов на банан, приклеенный к стене скотчем». Он напомнил, что в конце 2024 года Сан приобрел на аукционе Sotheby's инсталляцию «Комик» Маурицио Каттелана за 6,2 миллиона долларов. Эта инсталляция представляет собой банан, приклеенный скотчем. Позднее Сан съел банан, назвав это «уникальным художественным опытом». Инвесторы также выразили обеспокоенность тем, что World Liberty берет кредиты. Эти кредиты обеспечены стоимостью ее токенов.

Завершение расследования

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам недавно завершила расследование деятельности Сана. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен высказала предположение, что такое решение может быть связано с участием бизнесмена в криптовалютных проектах Трампа.