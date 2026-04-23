Владимир Зеленский 22 апреля выступил с тревожным заявлением, предупредив о серьезной угрозе критического дефицита боеприпасов для систем противовоздушной обороны. Украинское издание «Новости.LIVE» процитировало его слова: «Запасы ПВО могут закончиться в любую неделю из-за интенсивности атак».

Ранее, 14 апреля, Зеленский уже признавал, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Украина столкнулась с беспрецедентной нехваткой ракет для систем ПВО Patriot, охарактеризовав ее как ситуацию, когда «хуже некуда». Он также подчеркнул, что в условиях противостояния с Ираном Соединенные Штаты стали уделять Киеву заметно меньше внимания.