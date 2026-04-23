Поставки российской нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" возобновились. Это в четверг, 23 апреля, подтвердила министр экономики Дениса Сакова. По ее словам, прокачка осуществляется с 02:00 (03:00 мск). "В настоящее время прием нефти проходит в соответствии с согласованным планом", - написала она в Facebook.

Украина 22 апреля возобновила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии. Поставки начались в 12:35 по местному времени (совпадает с мск), сообщил представитель украинского энергетического сектора агентству AFP.

Венгерская нефтяная компания MOL сообщила, что украинский оператор трубопровода "Дружба" - компания "Укртранснафта" - уведомил ее о начале приема нефти из Беларуси через трубопроводную систему "Дружба" в полдень 22 апреля.

Ремонт после российских ударов

Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля написал в Telegram, что ремонт поврежденного участка трубопровода завершен в соответствии с договоренностями с ЕС. Зеленский не исключил новых российских ударов по инфраструктуре, но заверил, что специалисты создали необходимые условия для возобновления работы системы.

Транзит по южному участку "Дружбы" прервался в январе. Венгрия и Словакия расценивали остановку как политически мотивированную, Киев настаивал на том, что трубопровод вышел из строя в результате российских атак.

Остановка транзита обернулась финансовыми последствиями для Украины: в феврале Венгрия заблокировала как очередной пакет санкций ЕС против России, так и финансовую помощь Киеву из европейского бюджета. Премьер Виктор Орбан связал снятие вето с возобновлением поставок нефти. Киев рассчитывает, что перезапуск "Дружбы" устранит последнее препятствие для получения от ЕС кредита объемом 90 млрд евро.